Полтавский автоугонщик с заложником едет в сторону Киева

Автоугонщика сопровождают полицейские автомобили
В Полтаве автоугонщик, который взял в заложники полковника полиции, едет в сторону Киева. Его сопровождают полицейские автомобили.
Об этом глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил на своем Telegram-канале.
Мужчине дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города.
Отметим, в Полтаве правоохранители возле суда пытались задержать этого мужчину по подозрению в похищении автомобиля. Впрочем, он достал гранату и начал угрожать, что взорвет ее.
После этого автоугонщик взял в заложники работника уголовного розыска. Начались переговоры, в ходе которых он обменял этого полицейского на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна.
Также злоумышленник потребовал автомобиль, который ему предоставили. На нем он уехал за пределы города.
Напомним, в Полтаве введена полицейская спецоперация "Гром", правоохранители продолжают вести переговоры.
РБК-Украина писало, что в Полтаве автоугонщик угрожает взорвать гранату.