Полтавський автовикрадач з заручником їде в сторону Києва

У Полтаві автовикрадач, який взяв у заручники полковника поліції, їде в сторону Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі.

Про це голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив на своєму Telegram-каналі.

Чоловіку дали можливість виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста.

Зазначимо, у Полтаві правоохоронці біля суду намагались затримати цього чоловіка через підозру у викраданні автомобіля. Втім, він дістав гранату і почав погрожувати, що підірве її.

Після цього автовикрадач взяв у заручники працівника карного розшуку. Почали переговори, в ході яких він обміняв цього правоохоронця на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна.

Також зловмисник почав вимагати автомобіль, який йому надали. На ньому він поїхав за межі міста.

Нагадаємо, в Полтаві введено поліцейську спецоперацію "Грім", правоохоронці продовжують вести переговори.

РБК-Україна писало, що в Полтаві автовикрадач погрожує підірвати гранату.