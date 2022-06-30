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Полтавская область запретила салюты и фейерверки

Фото: начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин (facebook_com_pravdatut_media)
Автор: Артем Горовенко

В Полтавской области запретили продавать и использовать салюты и другую пиротехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

По его словам, с сегодняшнего дня в Полтавской области запрещено продавать и использовать салюты, фейерверки, петарды и другую пиротехнику для развлечений. Запрет будет действовать до завершения военного положения.

"Когда идет война, "громкие" развлечения с пиротехникой неуместны. Убежден, что переселенцы и жители Полтавской области наслушались таких звуков", - добавил он.

Напомним, ранее фейерверки запретили в Одессе и Киеве.

А в Верховной раде даже хотят ввести запрет на пиротехнику на законодательном уровне.

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Полтавская область