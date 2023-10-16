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Полтавська область вночі потрапила під обстріл: постраждала дитина

Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Під час нічного обстрілу Полтавської області постраждало троє місцевих. Серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Вночі ворог обстріляв Полтавську область, застосувавши ракети та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів.

"На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає", - написав Філіп Пронін. 

Нічний обстріл України

Російські війська вночі 16 жовтня застосували комбіновану атаку з використанням ударних безпілотників і ракет по ряду регіонів України, в деяких областях все ще оголошено повітряну тривогу.

Під час тривоги про звуки вибухів повідомляли у Дніпрі, Кіровоградській області, а також у Полтавській області.

Окрім того, звуки вибухів чули у Хмельницькій області. Пізніше мер Хмельницького заявив, що у регіоні працювали українські сили ППО.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог застосував під час атаки ударні БПЛА, а також крилаті ракети Х-59 та балістичні ракети "Іскандер-М".

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