Полтавська область вночі потрапила під обстріл: постраждала дитина

Вночі ворог обстріляв Полтавську область, застосувавши ракети та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів.

"На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає", - написав Філіп Пронін.

Нічний обстріл України

Російські війська вночі 16 жовтня застосували комбіновану атаку з використанням ударних безпілотників і ракет по ряду регіонів України, в деяких областях все ще оголошено повітряну тривогу.

Під час тривоги про звуки вибухів повідомляли у Дніпрі, Кіровоградській області, а також у Полтавській області.

Окрім того, звуки вибухів чули у Хмельницькій області. Пізніше мер Хмельницького заявив, що у регіоні працювали українські сили ППО.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог застосував під час атаки ударні БПЛА, а також крилаті ракети Х-59 та балістичні ракети "Іскандер-М".