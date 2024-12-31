На Полтавщині зникли двоє рибалок: один чоловік знайдений мертвим

На Полтавщині тривають пошуки рибалки, який зник поблизу села Глухове Полтавської громади. Тіло іншого чоловіка вже знайшли без ознак життя.
Про це заявила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
30 грудня о 10:00 рятувальники отримали повідомлення про зникнення двох рибалок поблизу села Глухове Полтавської громади.
Під час пошукових робіт у місцевому ставку тіло одного чоловіка було знайдено без ознак життя.
За словами Світлани Рибалко, пошуки зниклих вели водолази КУ "Рятувально-водолазна служба" Полтавської обласної ради.
"Полтавської обласної ради проводили пошукові роботи 2-х чоловік, які зникли безвісти. Під час пошуку було знайдено та вилучено з водойми тіло одного з них. Пошукові роботи іншого чоловіка продовжать", - зазначила вона.
Тіло загиблого чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. На місці інциденту продовжуються роботи з пошуку другого рибалки.
Нагадаємо, що у Закарпатській області в Хустському районі двоє чоловіків під час риболовлі провалилися під кригу. Одного з них вдалося врятувати, а другий загинув у крижаній воді.