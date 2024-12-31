На Полтавщині зникли двоє рибалок: один чоловік знайдений мертвим

30 грудня о 10:00 рятувальники отримали повідомлення про зникнення двох рибалок поблизу села Глухове Полтавської громади.

Під час пошукових робіт у місцевому ставку тіло одного чоловіка було знайдено без ознак життя.

Хід пошукової операції

За словами Світлани Рибалко, пошуки зниклих вели водолази КУ "Рятувально-водолазна служба" Полтавської обласної ради.

"Полтавської обласної ради проводили пошукові роботи 2-х чоловік, які зникли безвісти. Під час пошуку було знайдено та вилучено з водойми тіло одного з них. Пошукові роботи іншого чоловіка продовжать", - зазначила вона.

Тіло загиблого чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. На місці інциденту продовжуються роботи з пошуку другого рибалки.