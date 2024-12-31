В Полтавской области исчезли двое рыбаков: один мужчина найден мертвым

30 декабря в 10:00 спасатели получили сообщение об исчезновении двух рыбаков вблизи села Глухово Полтавской общины.

Во время поисковых работ в местном пруду тело одного мужчины было найдено без признаков жизни.

Ход поисковой операции

По словам Светланы Рыбалко, поиски пропавших вели водолазы КУ "Спасательно-водолазная служба" Полтавского областного совета.

"Полтавского областного совета проводили поисковые работы 2-х человек, пропавших без вести. Во время поиска было найдено и изъято из водоема тело одного из них. Поисковые работы другого мужчины продолжат", - отметила она.

Тело погибшего мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. На месте инцидента продолжаются работы по поиску второго рыбака.