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У Полтаві люди "атакували" автобус ТЦК: частина мобілізованих втекла

Фото: На Полтавщині цивільні атакували автобус ТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Полтаві група цивільних напала на автобус із мобілізованими. Частина військовозобов’язаних утекла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

Як повідомили у Полтавському ТЦК, 25 липня поблизу одного з навчальних центрів на Полтавщині група цивільних осіб перекрила дорогу службовому автомобілю, в якому перебували мобілізовані чоловіки.

Внаслідок силових дій авто зазнало пошкоджень, а частина мобілізованих зникла у невідомому напрямку.

У Полтавському обласному ТЦК заявили, що дії цивільних осіб є кримінальним правопорушенням - перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Матеріали передані до СБУ. Крім того, щодо самовільного залишення місця служби мобілізованими військовослужбовцями поінформовано Державне бюро розслідувань.

У ТЦК наголосили: якщо перешкоджання ЗСУ спричинило тяжкі наслідки або загибель людей, передбачено покарання до 15 років в’язниці.

Після мобілізації цивільна особа юридично стає військовослужбовцем. У разі залишення транспорту або місця навчання на шляху до частини така особа підпадає під кримінальну відповідальність - стаття 407 ККУ (від 5 до 10 років позбавлення волі).

За умисне ухилення від служби - під дію статті 409 ККУ.

Подібні випадки

Раніше РБК-Україна писало, що в травні 2024 року у Закарпатській області прикордонник застрелив чоловіка, який намагався втекти до Румунії.

Також ми розповідали, що на прикордонні Чернівецької області двоє людей напали на працівника ДПСУ, один з них був з мачете. Для збереження свого життя прикордонник відкрив вогонь зі стрілецької зброї, один з нападників загинув.

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