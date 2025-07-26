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В Полтаве люди "атаковали" автобус ТЦК: часть мобилизованных сбежала

Фото: На Полтавщине гражданские атаковали автобус ТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Полтаве группа гражданских напала на автобус с мобилизованными. Часть военнообязанных сбежала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

Как сообщили в Полтавском ТЦК, 25 июля вблизи одного из учебных центров на Полтавщине группа гражданских лиц перекрыла дорогу служебному автомобилю, в котором находились мобилизованные мужчины.

В результате силовых действий авто получило повреждения, а часть мобилизованных исчезла в неизвестном направлении.

В Полтавском областном ТЦК заявили, что действия гражданских лиц являются уголовным правонарушением - препятствование законной деятельности ВСУ.

Материалы переданы в СБУ. Кроме того, относительно самовольного оставления места службы мобилизованными военнослужащими проинформировано Государственное бюро расследований.

В ТЦК отметили: если препятствование ВСУ повлекло тяжкие последствия или гибель людей, предусмотрено наказание до 15 лет тюрьмы.

После мобилизации гражданское лицо юридически становится военнослужащим. В случае оставления транспорта или места учебы на пути в часть такое лицо подпадает под уголовную ответственность - статья 407 УКУ (от 5 до 10 лет лишения свободы).

За умышленное уклонение от службы - под действие статьи 409 УКУ.

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