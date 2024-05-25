ЗМІ написали про напад на прикордонника на Закарпатті: що про це каже ДПСУ

У Закарпатській області невідомі напали на прикордонника, відібрали в нього зброю та втекли на територію Румунії. Про подію вже проінформували поліцію, Службу безпеки України та Держбюро розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію закарпатського журналіста Віталія Глаголи та коментар речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

Як написав Глагола у своєму Telegram-каналі, прикордонник, який відреагував на спрацювання сигнальної міни, помітив двох чоловіків поблизу кордону. Він здійснив два попереджувальні постріли у повітря, але чоловіки не зупинилися, а напали на нього та відібрали пістолет "Форт 12 Р".

Ба більше, за словами Глаголи, зловмисники, втікаючи, п'ять разів вистрілили в бік прикордонника, але не влучили. Чоловікам вдалося втекти, а поки на місце прибули інші прикордонники, вони вже були на території Румунії.

В коментарі РБК-Україна речник ДПСУ розповів, що інцидент стався на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону під час виявлення спроби порушниками незаконно перетнути кордон ввечері 24 травня.

"Про цей факт було проінформовано співробітників Національної поліції, СБУ та ДБР. Відомості щодо виявлення ознак злочину передбаченого ч. 2 ст. 345 ККУ та ч. 4 ст. 186 ККУ внесено в ЄРДР. Наразі триває перевірка", - сказав Демченко.