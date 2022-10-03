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У Полтаві сьогодні буде чутно стрілянину: чи варто хвилюватися

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Полтава, Понеділок 03 жовтня 2022 10:56
У Полтаві сьогодні буде чутно стрілянину: чи варто хвилюватися Фото: на Полтавщині сьогодні буде чути стрілянину (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Руслан Гаращенко

Мешканці Полтави 3 жовтня можуть чути звуки стрілянини через навчання на території громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"3 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрілянини. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.

Нагадаємо, 27 і 28 вересня у Полтавській області могли бути чути вибухи. Причиною цього стали технічні роботи в кар'єрах.

Також ми писали, що 1 жовтня на Київщині проходили навчання саперів, у зв'язку з чим у деяких громадах було чути вибухи.

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