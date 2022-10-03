У Полтаві сьогодні буде чутно стрілянину: чи варто хвилюватися
Фото: на Полтавщині сьогодні буде чути стрілянину (t.me/ressentiment_channel)
Мешканці Полтави 3 жовтня можуть чути звуки стрілянини через навчання на території громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"3 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрілянини. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.
Нагадаємо, 27 і 28 вересня у Полтавській області могли бути чути вибухи. Причиною цього стали технічні роботи в кар'єрах.
Також ми писали, що 1 жовтня на Київщині проходили навчання саперів, у зв'язку з чим у деяких громадах було чути вибухи.
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