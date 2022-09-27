ua ru
Вт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо

Новость на русском →
Полтавська область, Вівторок 27 вересня 2022 08:31
У Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо Фото: У Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок та середу, 27 та 28 вересня, у Полтавській області лунатимуть вибухи, оскільки в області проведуть технічні роботи у кар'єрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Зокрема, технічні вибухи лунатимуть у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах.

"27 та 28 вересня заплановано технічні вибухи на кар'єрах підприємств у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій!" - написав Лунін.

Нагадаємо, російські окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв. Прильоти були у різних районах міста.

Увечері 26 вересня окупанти знову атакували іранськими дронами Одеську область. Сили ППО збили три безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская область Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни