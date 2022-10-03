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В Полтаве сегодня будет слышна стрельба: стоит ли волноваться

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Полтава, Понедельник 03 октября 2022 10:56
В Полтаве сегодня будет слышна стрельба: стоит ли волноваться Фото: в Полтавской области сегодня будет слышна стрельба (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Руслан Гаращенко

Жители Полтавы 3 октября могут слышать звуки стрельбы в связи с учениями на территории общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"3 октября на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал он.

Напомним, 27 и 28 сентября в Полтавской области могли быть слышны взрывы. Причиной тому стали технические работы в карьерах.

Также мы писали, что 1 октября в Киевской области проходили учения саперов, в связи с чем в некоторых общинах были слышны взрывы.

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