В Полтаве сегодня будет слышна стрельба: стоит ли волноваться

Жители Полтавы 3 октября могут слышать звуки стрельбы в связи с учениями на территории общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина .

"3 октября на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал он.

Напомним, 27 и 28 сентября в Полтавской области могли быть слышны взрывы. Причиной тому стали технические работы в карьерах.

Также мы писали, что 1 октября в Киевской области проходили учения саперов, в связи с чем в некоторых общинах были слышны взрывы.

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