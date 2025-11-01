На Полтавщині після удару РФ горів об’єкт газовидобутку: залучено майже 100 рятувальників

У ніч на суботу, 1 листопада в Полтавському районі, на території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок російської атаки виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Як повідомили у ДСНС, на щастя, інформації про постраждалих не надходило.
До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю вдалося ліквідувати о 06:02.
Наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень та причини займання.
Цієї ночі російська армія також вдарила балістичними ракетами по Миколаєву. Станом на 08:30 - відомо про поранених. Однак інших деталей влада не розкривала.
Також цієї ночі під ударом ворога була Чернігівська область. Там через влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар у Корюківці.
Як раніше розповіли у "Нафтогазі", протягом жовтня російські окупанти сім разів завдавали удару по цивільній газовій інфраструктурі у Полтавській області.
Востаннє це було у ніч на 28 жовтня. За даними РБК-Україна, тоді у Полтавській області ударами були пошкоджені об'єкти видобутку.
"Жодного військового значення атаковані Росією обʼєкти не мають. Єдина мета цих ударів - лишити українців без газу та тепла. Дякую всім колегам, які працюють над відновленням атакованих росіянами обʼєктів", - повідомив голова правління компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький.