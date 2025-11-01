UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

На Полтавщині після удару РФ горів об’єкт газовидобутку: залучено майже 100 рятувальників

Фото: наслідки обстрілу Полтавської області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У ніч на суботу, 1 листопада в Полтавському районі, на території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок російської атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили у ДСНС, на щастя, інформації про постраждалих не надходило.

До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю вдалося ліквідувати о 06:02.

Наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень та причини займання.

Фото: наслідки обстрілу Полтавської області (t.me/dsns_telegram) 

Обстріли у ніч на 1 листопада

Цієї ночі російська армія також вдарила балістичними ракетами по Миколаєву. Станом на 08:30 - відомо про поранених. Однак інших деталей влада не розкривала.

Також цієї ночі під ударом ворога була Чернігівська область. Там через влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар у Корюківці.

Обстріли газовидобутку

Як раніше розповіли у "Нафтогазі", протягом жовтня російські окупанти сім разів завдавали удару по цивільній газовій інфраструктурі у Полтавській області.

Востаннє це було у ніч на 28 жовтня. За даними РБК-Україна, тоді у Полтавській області ударами були пошкоджені об'єкти видобутку.

"Жодного військового значення атаковані Росією обʼєкти не мають. Єдина мета цих ударів - лишити українців без газу та тепла. Дякую всім колегам, які працюють над відновленням атакованих росіянами обʼєктів", - повідомив голова правління компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська областьВійна в УкраїніДСНС