На Полтавщині після удару РФ горів об’єкт газовидобутку: залучено майже 100 рятувальників

Як повідомили у ДСНС, на щастя, інформації про постраждалих не надходило.

До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю вдалося ліквідувати о 06:02.

Наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень та причини займання.

Фото: наслідки обстрілу Полтавської області (t.me/dsns_telegram)

Обстріли у ніч на 1 листопада

Цієї ночі російська армія також вдарила балістичними ракетами по Миколаєву. Станом на 08:30 - відомо про поранених. Однак інших деталей влада не розкривала.

Також цієї ночі під ударом ворога була Чернігівська область. Там через влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар у Корюківці.

Обстріли газовидобутку

Як раніше розповіли у "Нафтогазі", протягом жовтня російські окупанти сім разів завдавали удару по цивільній газовій інфраструктурі у Полтавській області.