На Полтавщині чоловік раптово відкрив вогонь по поліцейських

Що відомо про надзвичайну подію

Подія сталася 14 серпня близько 15:20 у Центральному парку культури та відпочинку в місті Лубни.

За даними правоохоронців, оперативники поліції відпрацьовували інформацію про злочин та перевіряли місцевого 39-річного чоловіка. Під час спілкування той раптово почав тікати й відкрив стрілянину у бік поліцейських.

Унаслідок нападу один із працівників поліції під час виконання службових обов’язків дістав вогнепальне поранення. Наразі пораненому правоохоронцю надають медичну допомогу.

Затримання та загроза покарання

Нападника затримали на місці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а зброю, з якої він стріляв, вилучили.

За фактом нападу на правоохоронця вже відкрили кримінальне провадження.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічний термін.

Наразі розслідування триває, правоохоронці з'ясовують усі обставини події.