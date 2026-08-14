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На Полтавщине мужчина внезапно открыл огонь по полицейским

19:05 14.08.2026 Пт
2 мин
Обычная проверка документов переросла в стрельбу
aimg Сергей Козачук
Фото: в Полтавской области мужчина открыл огонь по полицейским (pl.npu.gov.uа)

В парке Лубен местный житель открыл огонь по правоохранителям во время проверки. В результате один из полицейских получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Полтавской области.

Что известно о чрезвычайном происшествии

Событие произошло 14 августа около 15:20 в Центральном парке культуры и отдыха в городе Лубны.

По данным правоохранителей, оперативники полиции отрабатывали информацию о преступлении и проверяли местного 39-летнего мужчину. Во время общения тот внезапно начал убегать и открыл стрельбу в сторону полицейских.

В результате нападения один из работников полиции при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение. Раненому правоохранителю оказывают медицинскую помощь.

Задержание и угроза наказания

Нападавшего задержали на месте в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а оружие, из которого он стрелял, изъяли.

По факту нападения на правоохранителя уже открыли уголовное производство.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Санкция статьи предусматривает от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Расследование продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Вооруженные инциденты в Украине

Напомним, что случаи применения огнестрельного и травматического оружия против гражданских и правоохранителей фиксируют в разных регионах страны.

В частности, в Кировоградской области мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов. В результате нападения двое сотрудников полиции получили ранения, а стрелка задержали.

Похожий случай произошел и в Киевской области, где в центре Белой Церкви неизвестный ранил 18-летнего парня. Потерпевшего срочно госпитализировали, а злоумышленника объявили в розыск.

Кроме того, правоохранители работали над подобным преступлением в Галичине: во Львове мужчина устроил стрельбу и угрожал девушке. Полиции удалось разыскать и задержать фигуранта в считанные часы.

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