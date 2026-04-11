UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Полтавщина під ударом БПЛА: ворог поцілив у магазин та кав’ярню, є загиблий

08:41 11.04.2026 Сб
1 хв
Ще одна людина вижила після атаки, але дістала поранення
aimg Марія Науменко
Фото: безпілотник типу "Шахед" (Getty Images)

У ніч на 11 квітня російські війська атакували Лубенський район Полтавської області дронами, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича в Telegram.

Читайте також: Подвійний обстріл Сум: пошкоджені десяток будинків, серед постраждалих діти (фото)

"Унаслідок падіння ворожого БПЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні", - повідомив він.

За словами очільника ОВА, унаслідок ворожого удару одна людина загинула.

"Ще одна людина отримала травми. Їй надають усю необхідну допомогу", - додав Дяківнич.

Нічна атака РФ

Вчора ввечері та сьогодні вночі російські війська продовжили атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах України. Увечері 10 квітня під обстрілом опинилися житлові квартали Сум - пошкоджень зазнали будинки та дитячий садок, постраждали понад десять людей.

Тієї ж ночі окупанти вдарили по Одесі. Унаслідок атаки загинули двоє мешканців, ще двоє дістали поранення. Також зафіксовано значні руйнування житлових і приватних будівель.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
