Полтавщина під ударом БПЛА: ворог поцілив у магазин та кав’ярню, є загиблий

"Унаслідок падіння ворожого БПЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні", - повідомив він.

За словами очільника ОВА, унаслідок ворожого удару одна людина загинула.

"Ще одна людина отримала травми. Їй надають усю необхідну допомогу", - додав Дяківнич.

Нічна атака РФ

Вчора ввечері та сьогодні вночі російські війська продовжили атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах України. Увечері 10 квітня під обстрілом опинилися житлові квартали Сум - пошкоджень зазнали будинки та дитячий садок, постраждали понад десять людей.