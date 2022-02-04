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Под Полтавой маршрутка столкнулась с автомобилем и перевернулась: 10 пострадавших

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Полтавская область, Пятница 04 февраля 2022 09:27
Под Полтавой маршрутка столкнулась с автомобилем и перевернулась: 10 пострадавших Фото: под Полтавой маршрутка столкнулась с автомобилем и перевернулась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Вблизи села Вишневое (Полтавская область) маршрутка столкнулась с легковым автомобилем, а после чего перевернулась. В результате ДТП пострадали 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"3 февраля около 19:40 вблизи с. Вишневое Лубенского района произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом "Киев-Ромны" с его последующим опрокидыванием на бок", - рассказали в пресс-центре.

В результате пострадали 10 человек, которых с различными степенями тяжести госпитализировали.

По информации ведомства, от ГСЧС для деблокации пострадавших привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

Напомним, ранее во Львовской области в ДТП с маршруткой погиб один человек, еще шестеро были госпитализированы.

Добавим, на трассе Киев-Ковель маршрутка врезалась в припаркованный грузовик.

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ДТП Полтавская область
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