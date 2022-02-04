Під Полтавою маршрутка зіткнулася з авто та перекинулася: 10 постраждалих

Поблизу села Вишневе (Полтавська область) маршрутка зіткнулася з легковим авто, а після чого перекинулася. Внаслідок ДТП постраждали 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"3 лютого близько 19:40 поблизу с. Вишневе Лубенського району сталося зіткнення легкового автомобіля з рейсовим мікроавтобусом "Київ-Ромни" з його подальшим перекиданням на бік", - розповіли у прес-центрі.

Внаслідок чого постраждало 10 осіб, яких з різними ступенями тяжкості госпіталізували.

За інформацією відомства, від ДСНС для деблокації постраждалих залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.