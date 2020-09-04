Под Полтавой горит свалка

В Полтавской области произошел масштабный пожар на мусорной свалке. К тушению привлечены полсотни спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре поступила 3 сентября в 15:15. Горит Полтавская городская свалка твердых бытовых отходов, что находится вблизи с. Макуховка. Огонь уже уничтожил мусор на площади 2,2 га.

Местное издание "Полтавщина" сообщает, что из-за масштабного пожара, с вечера и до утра Полтава была покрыта дымом и смогом. Более опасная ситуация сложилась для жителей высших этажей домов, расположенных на высших точках города.

Микроклимат в городе ухудшается еще и тем, что масштабные лесные пожары продолжаются в соседней Харьковской области, а также Луганской.

Пока продолжается тушение пожара. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Украине продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях.

Отметим, Денис Шмыгаль заявлял, что ущерб от пожаров в Харьковской и Луганской областях как можно скорее должны оценить областные администрации.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, в Харьковской области потерпевшими признаны 33 человека.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от лесных пожаров получат компенсации в течение месяца.