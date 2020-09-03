ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Шмыгаль требует оперативно оценить ущерб от пожаров на востоке

Киев, Четверг 03 сентября 2020 14:15
Шмыгаль требует оперативно оценить ущерб от пожаров на востоке
Фото: Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Ущерб от пожаров в Харьковской и Луганской областях как можно быстрее должны оценить областные администрации. Это необходимо для оперативного выделения помощи пострадавшим.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль по итогам селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского по противодействию COVID-19, передает правительственный портал.

В частности, он призвал глав Харьковской и Луганской ОГА оценить ущерб.

"Необходимо как можно быстрее подсчитать убытки и подготовить расчеты. Люди, пострадавшие от пожаров, оставшиеся без крыши над головой, не должны ждать по несколько недель из-за всевозможных бюрократических преград", - подчеркнул Шмыгаль.

Соответствующее поручение он также дал министру финансов и министру экономики, торговли и сельского хозяйства. Ситуация в этих областях отдельно будет рассматриваться на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавшие от лесных пожаров получат компенсации в течение месяца. Те, кто потерял жилье, могут рассчитывать максимум на 300 тысяч гривен.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, в Харьковской области пострадавшими признаны 33 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ХарьковЛуганскпожарДенис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь