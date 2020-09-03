Шмыгаль требует оперативно оценить ущерб от пожаров на востоке

Фото: Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)

Ущерб от пожаров в Харьковской и Луганской областях как можно быстрее должны оценить областные администрации. Это необходимо для оперативного выделения помощи пострадавшим.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль по итогам селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского по противодействию COVID-19, передает правительственный портал.

В частности, он призвал глав Харьковской и Луганской ОГА оценить ущерб.

"Необходимо как можно быстрее подсчитать убытки и подготовить расчеты. Люди, пострадавшие от пожаров, оставшиеся без крыши над головой, не должны ждать по несколько недель из-за всевозможных бюрократических преград", - подчеркнул Шмыгаль.

Соответствующее поручение он также дал министру финансов и министру экономики, торговли и сельского хозяйства. Ситуация в этих областях отдельно будет рассматриваться на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавшие от лесных пожаров получат компенсации в течение месяца. Те, кто потерял жилье, могут рассчитывать максимум на 300 тысяч гривен.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, в Харьковской области пострадавшими признаны 33 человека.