В Полтаві знову зросла кількість жертв через удар РФ 3 вересня

Атака на Полтаву 3 вересня

Російські війська атакували балістикою Полтаву 3 вересня. Через обстріл, зокрема, було частково зруйновано одну із будівель Інституту зв'язку.

Весь цей час кількість загиблих та постраждалих продовжувала зростати. Наприклад, на 4 вересня у Полтаві налічувалося 53 жертви після удару РФ. Також 271 особа отримала поранення.

Вже 5 вересня кількість загиблих у Полтаві зросла до 55 людей. При цьому на той момент рятувальники продовжували розбирати завали.

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