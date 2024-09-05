ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Масштабний обстріл Полтави: кількість жертв зросла до 55, завали ще розбирають

Полтава, Четвер 05 вересня 2024 15:41
UA EN RU
Масштабний обстріл Полтави: кількість жертв зросла до 55, завали ще розбирають Фото: у Полтаві зросла кількість загиблих (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв масштабного обстрілу Полтави знову зросла. Внаслідок атаки загинули 55 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

На місці удару по навчальному закладу у Полтаві розбирають завали, триває пошукова операція. Ймовірно, під завалами ще можуть бути люди.

Як повідомляє ДСНС, кількість постраждалих також зросла до 328.

Станом на 15:00 рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття.

Фото: у Полтаві зросла кількість загиблих до 55 (t.me/dsns_telegram)

Удар по Полтаві

У вівторок, 3 вересня, російська армія завдала масштабного удару по Полтаві. Під атаку ворога потрапили будівля навчального центру, сусідня лікарня, також частково була зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Окупанти використали балістику.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це був прорахований удар. Російська ракета летіла всього три хвилини, тому люди не встигли спуститися в укриття.

Детальніше про ворожий удар по Полтаві та його наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава ДСНС Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ