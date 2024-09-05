Масштабний обстріл Полтави: кількість жертв зросла до 55, завали ще розбирають

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Фото: у Полтаві зросла кількість загиблих до 55 (t.me/dsns_telegram)

Станом на 15:00 рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття.

Як повідомляє ДСНС, кількість постраждалих також зросла до 328.

На місці удару по навчальному закладу у Полтаві розбирають завали, триває пошукова операція. Ймовірно, під завалами ще можуть бути люди.

Удар по Полтаві

У вівторок, 3 вересня, російська армія завдала масштабного удару по Полтаві. Під атаку ворога потрапили будівля навчального центру, сусідня лікарня, також частково була зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Окупанти використали балістику.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це був прорахований удар. Російська ракета летіла всього три хвилини, тому люди не встигли спуститися в укриття.

Детальніше про ворожий удар по Полтаві та його наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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