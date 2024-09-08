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В Полтаве снова возросло количество жертв из-за удара РФ 3 сентября

Полтава, Воскресенье 08 сентября 2024 11:58
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В Полтаве снова возросло количество жертв из-за удара РФ 3 сентября Фото: в Полтаве уже 58 погибших из-за удара РФ 3 сентября (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтаве уже 58 погибших после массированного обстрела оккупантов 3 сентября. Еще один человек скончался в больнице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Полтавского горсовета Екатерины Ямщиковой, Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара по Институту связи 3 сентября", - рассказала Ямщикова.

Всего по официальным данным погибли 56 человек, ранения получили 328 человек.

Число жертв возросло до 58

Позже стало известно, что в больницах скончались еще два человека, пострадавшие в результате российского удара по Полтаве 3 сентября.

"Количество погибших увеличилось до 58", - сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

Атака на Полтаву 3 сентября

Российские войска атаковали баллистикой Полтаву 3 сентября. Из-за обстрела, в частности, было частично разрушено одно из зданий Института связи.

Все это время число погибших и пострадавших продолжало расти. К примеру, на 4 сентября в Полтаве насчитывалось 53 жертвы после удара РФ. Также 271 человек получил ранения.

Уже 5 сентября число погибших в Полтаве возросло до 55 людей. При этом, на тот момент спасатели продолжали разбирать завалы.

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