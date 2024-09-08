В Полтаве снова возросло количество жертв из-за удара РФ 3 сентября

В Полтаве уже 58 погибших после массированного обстрела оккупантов 3 сентября. Еще один человек скончался в больнице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Полтавского горсовета Екатерины Ямщиковой, Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара по Институту связи 3 сентября", - рассказала Ямщикова.

Всего по официальным данным погибли 56 человек, ранения получили 328 человек.

Число жертв возросло до 58

Позже стало известно, что в больницах скончались еще два человека, пострадавшие в результате российского удара по Полтаве 3 сентября.

"Количество погибших увеличилось до 58", - сообщил глава ОВА Филипп Пронин.