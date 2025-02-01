У Полтаві знову зросла кількість загиблих через російський удар по будинку

У Полтаві знову зросла кількість загиблих внаслідок ранкового російського повітряного удару по місту 1 лютого, та влучання у житловий будинок. Вже відомо про 11 жертв ворожого ракетного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Перед тим у Полтавській обласній військовій адміністрації близько пів на одинадцяту вечора інформували, що через російську атаку на місто число загиблих зросло до десяти людей.

Тепер надзвичайники розповіли, що ще одна людина померла у лікарні. Відтак кількість жертв вже сягнуло 11 людей.

Крім того, передали в ДСНС, постраждали 16 громадян, з них - 4 дитини. Вдалося врятувати 22 людини.

"Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи", - додали надзвичайники.

Наслідки російського удару по будинку в Полтаві 1 лютого (фото: t.me/dsns_telegram)

Російський удар по п'ятиповерхівці у Полтаві

Раніше повідомлялося, що 1 лютого вранці російські окупанти під час комбінованої повітряної атаки по Україні вдарили також по Полтаві. У цьому місті ворог влучив у житловий будинок, й удар спричинив значні руйнування у багатоповерхівці.

З ранку і протягом дня у Полтаві число загиблих та постраждалих через ракетну атаку противника постійно зростало. На місці "прильоту" триває рятувальна операція.

Також повідомлялося, що результаті російського ракетного удару у Полтаві також фіксувалися проблеми з теплопостачанням.

Детальніше про наслідки російського масованого ракетно-дронового удару по містах України вранці 1 лютого читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.