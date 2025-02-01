Через ракетний удар у Полтаві без тепла дитсадок і кілька будинків

Унаслідок ракетного удару в Полтаві фіксуються проблеми з теплопостачанням. Зокрема, через порив на мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА).

Повідомляється, що без теплопостачання залишилися шість житлових будинків і дитячий садок.

"Причиною став порив на мережі в зруйнованому під'їзді багатоповерхівки. На місці працюють комунальні служби", - додали в обласній адміністрації.

Ракетний удар по Полтаві 1 лютого

Сьогодні вранці під час комбінованої атаки на Україну прогриміли кілька вибухів у Полтаві. Після одного з них стало відомо про влучання в п'ятиповерхівку.

Пізніше повідомлялося про влучання ракети, внаслідок чого зруйновано під'їзд із першого до п'ятого поверху, пошкоджено сусідні будинки та понад 10 автомобілів.

Згідно з останньою інформацією, кількість жертв сягнула 7. Ще 14 осіб постраждали, понад два десятки вдалося врятувати. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці удару працюють понад 460 рятувальників, силовиків і комунальників, а також майже 100 одиниць техніки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, задіяні кінологи ДСНС із підготовленими пошуковими собаками.

Про наслідки масованої атаки на Україну 1 лютого читайте в окремому матеріалі.