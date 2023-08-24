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У Полтаві зіткнулися маршрутка та автомобіль, серед постраждалих дитина

Ілюстративне фото: У Полтаві зіткнулися маршрутка та автомобіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Полтаві на перехресті зіштовхнулися маршрутка та автомобіль. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали пʼять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу поліції Полтавської області.

Інцидент трапився близько 17-ї години на перехресті вулиці Маршала Бірюзова та Петра Юрченка.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ 21011, під керуванням 57-річного місцевого водія, зіткнувся з автобусом РУТА, яким керував 40-річний полтавець.

Внаслідок зіткнення поранення отримав 6-річний хлопчик та 28-річна й 54-річна жінки-пасажирки легкового автомобіля ВАЗ.

Крім того, тілесні ушкодження отримали 28-річна та 46-річна жінки-пасажирки автобуса РУТА.

Постраждалих доставили до лікарні, для надання допомоги та встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.

 

Фото: У Полтаві зіткнулися маршрутка та автомобіль (pl.npu.gov.ua)

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ДТППолтава