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В Полтаве столкнулись маршрутка и автомобиль, среди пострадавших ребенок

Иллюстративное фото: В Полтаве столкнулись маршрутка и автомобиль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Полтаве на перекрестке столкнулись маршрутка и автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

Инцидент произошел около 17 часов на перекрестке улицы Маршала Бирюзова и Петра Юрченко.

По предварительной информации следствия, автомобиль ВАЗ 21011, под управлением 57-летнего местного водителя, столкнулся с автобусом РУТА, которым управлял 40-летний полтавчанин.

В результате столкновения ранения получил 6-летний мальчик и 28-летняя и 54-летняя женщины-пассажирки легкового автомобиля ВАЗ.

Кроме того, телесные повреждения получили 28-летняя и 46-летняя женщины-пассажирки автобуса РУТА.

Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи и установления степени тяжести телесных повреждений.

 

Фото: В Полтаве столкнулись маршрутка и автомобиль (pl.npu.gov.ua)

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