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У Полтаві завтра стартує опалювальний сезон

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Полтава, Четвер 20 жовтня 2022 21:04
У Полтаві завтра стартує опалювальний сезон Фото: у Полтаві завтра стартує опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У п'ятницю, 21 жовтня, у Полтаві розпочинається опалювальний сезон. Це роблять з метою обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Полтавтеплоенерго".

"Підприємство "Полтаватеплоенерго", незважаючи на те, що середньодобова температура зовнішнього повітря ще тримається на рівні 10 градусів тепла, ухвалило рішення 21 жовтня включити опалення для всіх споживачів Полтави, щоб зменшити використання електричних обігрівачів у житлі містян, знизити навантаження на мережу", - сказано у повідомленні компанії.

При цьому наголошується, що сам процес початку подачі тепла до будинків мешканців Полтави триватиме приблизно два дні.

Також речник підприємства Інна Куліш у коментарі "Суспільне" розповіла, що опалювальний сезон розпочнуть і в чотирьох громадах Полтавської області: Машівській, Решетилівській, Котелевській та Карлівській.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінниці на чотири дні перенесли початок опалювального сезону.

Також ми писали, що у Києві 20 жовтня розпочали подачу тепла до будинків мешканців столиці.

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Полтава Опалювальный сезон
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