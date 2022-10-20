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У Вінниці перенесли початок опалювального сезону: названо дату

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Вінниця, Четвер 20 жовтня 2022 19:10
У Вінниці перенесли початок опалювального сезону: названо дату Фото: у Вінниці перенесли початок опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Вінниці старт опалювального сезону перенесли на чотири дні. Подавати тепло в багатоповерхівки будуть починаючи з 24 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вінницької міськради.

"З 24 жовтня у Вінниці розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду", - йдеться у повідомленні відомства.

Також наголошується, що відповідне рішення було ухвалено виконкомом міськради.

"Згідно з чинними нормативами, подача тепла відбуватиметься протягом двох тижнів", - уточнюють у міськраді.

Зазначимо, подача тепла до вінницьких багатоповерхівок мала розпочатися сьогодні, 20 жовтня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що20 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон. Усі будівлі за технологічним графіком почали підключати до системи теплопостачання.

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Вінниця Опалювальный сезон
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