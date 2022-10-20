У Вінниці перенесли початок опалювального сезону: названо дату

У Вінниці старт опалювального сезону перенесли на чотири дні. Подавати тепло в багатоповерхівки будуть починаючи з 24 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вінницької міськради.

"З 24 жовтня у Вінниці розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду", - йдеться у повідомленні відомства. Також наголошується, що відповідне рішення було ухвалено виконкомом міськради. "Згідно з чинними нормативами, подача тепла відбуватиметься протягом двох тижнів", - уточнюють у міськраді.