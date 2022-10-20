ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Полтаве завтра стартует отопительный сезон

Новина українською →
Полтава, Четверг 20 октября 2022 21:04
В Полтаве завтра стартует отопительный сезон Фото: в Полтаве завтра стартует отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В пятницу, 21 октября, в Полтаве начинается отопительный сезон. Это делают с целью ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Полтавтеплоэнерго".

"Предприятие "Полтаватеплоэнерго", несмотря на то, что среднесуточная температура наружного воздуха еще держится на уровне 10 градусов тепла, приняло решение 21 октября включить отопление для всех потребителей Полтавы, чтобы уменьшить использование электрических обогревателей в домах горожан, снизить нагрузку на сеть", - сказано в сообщении компании.

При этом отмечается, что сам процесс начала подачи тепла в дома жителей Полтавы будет продолжаться примерно два дня.

Также спикер предприятия Инна Кулиш в комментарии "Суспільне" рассказала, что отопительный сезон начнут и в четырех громадах Полтавской области: Машевской, Решетиловской, Котелевской и Карловской.

Напомним, ранее стало известно, что в Виннице на четыре дня перенесли начало отопительного сезона.

Также мы писали, что в Киеве 20 октября начали подачу тепла в дома жителей столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава Отопительный сезон
NEWS
В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев
В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет