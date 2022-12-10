У Полтаві завтра планові відключення світла: якими будуть графіки
Завтра, 11 грудня, у Полтаві будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії за формулою 4/2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Полтави Олександра Мамая.
"11 грудня у Полтаві також будуть застосовані графіки погодинних відключень за формулою 4/2. Споживачі будуть чотири години зі світлом, а дві - без світла", - написав Мамай.
Він повідомив, що "Укренерго" збільшило ліміт у Полтавській області, відтепер він складає: з 00:00 до 7:00 - 335 МВт та з 7:00 до 24:00 - 470МВт. Це означає, що вимикати будуть по одній черзі.
"Давайте будемо економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням, щоб Полтава і надалі залишалась зі світлом", - додав мер.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.
Також раніше ми писали, що у ДТЕК розповіли, коли Україна зможе перейти знову на планові графіки відключення світла.
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