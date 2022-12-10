В Полтаве завтра плановые отключения света: какими будут графики
Завтра, 11 декабря, в Полтаве будут использованы графики почасовых отключений электроэнергии по формуле 4/2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Полтавы Александра Мамая.
"11 декабря в Полтаве также будут применены графики почасовых отключений по формуле 4/2. Потребители будут четыре часа со светом, а два - без света", - написал Мамай.
Он сообщил, что "Укрэнерго" увеличило лимит в Полтавской области, теперь он составляет: с 00:00 до 7:00 - 335 МВт и с 7:00 до 24:00 - 470МВт. Это значит, что выключать будут по одной очереди.
"Давайте будем экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением, чтобы Полтава и дальше оставалась со светом", - добавил мэр.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве более чем на два часа сократилось среднее время отключений электроэнергии за последние две недели.
Также ранее мы писали, что в ДТЭК рассказали, когда Украина сможет перейти снова на плановые графики отключения света.
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