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В Полтаве завтра плановые отключения света: какими будут графики

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Полтава, Суббота 10 декабря 2022 22:15
В Полтаве завтра плановые отключения света: какими будут графики Фото: в Полтаве завтра будут действовать графики отключения света (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Завтра, 11 декабря, в Полтаве будут использованы графики почасовых отключений электроэнергии по формуле 4/2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Полтавы Александра Мамая.

"11 декабря в Полтаве также будут применены графики почасовых отключений по формуле 4/2. Потребители будут четыре часа со светом, а два - без света", - написал Мамай.

Он сообщил, что "Укрэнерго" увеличило лимит в Полтавской области, теперь он составляет: с 00:00 до 7:00 - 335 МВт и с 7:00 до 24:00 - 470МВт. Это значит, что выключать будут по одной очереди.

"Давайте будем экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением, чтобы Полтава и дальше оставалась со светом", - добавил мэр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве более чем на два часа сократилось среднее время отключений электроэнергии за последние две недели.

Также ранее мы писали, что в ДТЭК рассказали, когда Украина сможет перейти снова на плановые графики отключения света.

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