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У Полтаві завершують опалювальний сезон

Фото: опалювальний сезон у Полтаві завершують 31 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Полтаві опалювальний сезон завершать 31 березня, оскільки очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на голову Полтавської міської ради Олександра Мамая

"Сьогодні виконком прийняв рішення закінчити опалювальний сезон з 31 березня. Так, цього року він закінчується раніше, ніж зазвичай. Проте невдовзі погода вирівняється, очікується потепління" ,-йдеться ва повідомленні.

Зазначимо, що зазвичай опалювальний сезон завершується в середині квітня.

Раніше ми писали про те, що підготовка Чернігівської ТЕЦ до наступного опалювального сезону під загрозою.

Також нагадаємо, що в КМДА пояснили чому в Києві не завершують опалювальний сезон.

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ПолтаваОпалювальный сезон