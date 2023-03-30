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В Полтаве заканчивают отопительный сезон

Фото: отопительный сезон в Полтаве завершают 31 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Полтаве отопительный сезон будет завершен 31 марта, поскольку ожидается потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на главу Полтавского городского совета Александра Мамая.

"Сегодня исполнительный комитет принял решение закончить отопительный сезон с 31 марта. Да, в этом году он заканчивается раньше обычного. Однако вскоре погода выровняется, ожидается потепление", - говорится в сообщении.

Отметим, что обычно отопительный сезон заканчивается в середине апреля.

Ранее мы писали о том, что подготовка Черниговской ТЭЦ к следующему отопительному сезону под угрозой.

Также напомним, что в КГГА объяснили, почему в Киеве не завершают отопительный сезон.

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ПолтаваОтопительный сезон