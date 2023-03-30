В Полтаве заканчивают отопительный сезон

В Полтаве отопительный сезон будет завершен 31 марта, поскольку ожидается потепление.

"Сегодня исполнительный комитет принял решение закончить отопительный сезон с 31 марта. Да, в этом году он заканчивается раньше обычного. Однако вскоре погода выровняется, ожидается потепление", - говорится в сообщении.

Отметим, что обычно отопительный сезон заканчивается в середине апреля.