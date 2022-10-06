UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Полтаві затвердили дату початку опалювального сезону

Фото: у Полтаві затвердили дату початку опалювального сезону (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Опалювальний сезон у Полтаві розпочнеться 15 жовтня. Таке рішення було ухвалено під час засідання виконавчого комітету міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Полтавської міської ради.

За це проголосували 19 із 20 членів виконкому. Однак, якщо до цього часу середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою за 8 градусів тепла, опалення може бути включене раніше.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Дениса Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років, проте головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

Також президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо роботи енергетичного комплексу в умовах війни, під час якої обговорили готовність до різних сценаріїв проходження осінньо-зимового періоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавауслуги ЖКХ