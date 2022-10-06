У Полтаві затвердили дату початку опалювального сезону

Опалювальний сезон у Полтаві розпочнеться 15 жовтня. Таке рішення було ухвалено під час засідання виконавчого комітету міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Полтавської міської ради.

За це проголосували 19 із 20 членів виконкому. Однак, якщо до цього часу середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою за 8 градусів тепла, опалення може бути включене раніше.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Дениса Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років, проте головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

Також президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо роботи енергетичного комплексу в умовах війни, під час якої обговорили готовність до різних сценаріїв проходження осінньо-зимового періоду.

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