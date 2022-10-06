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В Полтаве утвердили дату начала отопительного сезона

Фото: в Полтаве утвердили дату начала отопительного сезона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Отопительный сезон в Полтаве начнется 15 октября. Такое решение было принято во время заседания исполнительного комитета горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Полтавского городского совета.

За это проголосовали 19 из 20 членов исполкома. Однако, если до этого времени среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже 8 градусов тепла, отопление может быть включено ранее.

Напомним, премьер-министр Дениса Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов, однако главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты.

Также президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по работе энергетического комплекса в условиях войны, в ходе которого обсудили готовность к разным сценариям прохождения осенне-зимнего периода.

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