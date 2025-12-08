У Полтаві засудили організаторів інтернет-схеми з продажу підробок елітної парфумерії

Шевченківський районний суд міста Полтави 3 грудня 2025 поставив крапку у справі масштабного збуту фальсифікованої парфумерії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані в Єдиному реєстрі судових рішень.
Як стало відомо з матеріалів справи, злочинна схема діяла з грудня 2022 року по січень 2025 року. Організатором виступив уродженець Луганщини, який залучив до "бізнесу" двох спільників - жінку (для адміністрування сайту та обробки замовлень) та чоловіка (для логістики та роботи на складі).
Зловмисники орендували складське приміщення у Полтаві. Через спеціально створений інтернет-магазин вони масово продавали підроблені парфуми під виглядом оригінальної продукції відомих світових брендів.
Товар закуповували оптовими партіями у невстановлених осіб в Україні, а відправку покупцям здійснювали через "Нову пошту".
Під час обшуків, проведених Бюро економічної безпеки (БЕБ) у січні 2025 року, на складі вилучили тисячі флаконів підроблених парфумів (переважно тестерів).
Серед брендів, права яких були порушені:
Загальна сума завданої компаніям-правовласникам матеріальної шкоди оцінена у понад 8,5 мільйонів гривень.
У жовтні 2025 року обвинувачені уклали угоди про примирення з представниками потерпілих компаній.
Вони добровільно відшкодували узгоджену суму збитків (загалом 500 тис. грн) та визнали свою вину за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів і послуг організованою групою).
Засновник схеми та його спільники отримали штрафи по 170 тис. грн кожен.
