У Миколаївській області військкомів призначили районними комендантами: які їх повноваження

У Миколаївській області районними комендантами стали начальники територіальних центрів комплектування районів регіону. Їх наділили низкою повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську обласну військову адміністрацію у Facebook .

У відомстві зазначають, що з 25 листопада цього року почав діяти указ "Про встановлення заходів правового режиму військового стану, призначення комендантів та створення комендатур районів на території Миколаївської області".

Згідно з указом, було створено комендатури та призначено комендантів Баштанського, Вознесенського, Миколаївського та Первомайського районів:

комендантом Баштанського району став начальник районного ТЦК та СП Олег Кирильчук;

комендантом Вознесенського району став начальник районного ТЦК та СП Сергій Самойлюк;

комендантом Миколаївського району став начальник районного ТЦК та СП Сергій Білий;

комендантом Первомайського району став начальник районного ТЦК та СП Зеновій Куций;

Комеданти на рівні районів можуть:

вводити особливий режим в'їзду та виїзду;

обмежувати свободу пересування громадян та іноземців, а також рух транспортних засобів;

вводити перевірку документів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львові та області запроваджують перевірки документів у військовозобов'язаних.

Їх наявність зобов'язали перевіряти працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.