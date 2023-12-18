ua en ru
Пн, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Миколаївській області військкомів призначили районними комендантами: які їх повноваження

Понеділок 18 грудня 2023 20:08
UA EN RU
У Миколаївській області військкомів призначили районними комендантами: які їх повноваження Фото: у Миколаївській області військкомів призначили районними комендантами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Миколаївській області районними комендантами стали начальники територіальних центрів комплектування районів регіону. Їх наділили низкою повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську обласну військову адміністрацію у Facebook.

У відомстві зазначають, що з 25 листопада цього року почав діяти указ "Про встановлення заходів правового режиму військового стану, призначення комендантів та створення комендатур районів на території Миколаївської області".

Згідно з указом, було створено комендатури та призначено комендантів Баштанського, Вознесенського, Миколаївського та Первомайського районів:

  • комендантом Баштанського району став начальник районного ТЦК та СП Олег Кирильчук;
  • комендантом Вознесенського району став начальник районного ТЦК та СП Сергій Самойлюк;
  • комендантом Миколаївського району став начальник районного ТЦК та СП Сергій Білий;
  • комендантом Первомайського району став начальник районного ТЦК та СП Зеновій Куций;

Комеданти на рівні районів можуть:

  • вводити особливий режим в'їзду та виїзду;
  • обмежувати свободу пересування громадян та іноземців, а також рух транспортних засобів;
  • вводити перевірку документів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львові та області запроваджують перевірки документів у військовозобов'язаних.

Їх наявність зобов'язали перевіряти працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область ТЦК Мобілізація в Україні
NEWS
Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент
Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент
DAILY
Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ