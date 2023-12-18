У Миколаївській області військкомів призначили районними комендантами: які їх повноваження
У Миколаївській області районними комендантами стали начальники територіальних центрів комплектування районів регіону. Їх наділили низкою повноважень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську обласну військову адміністрацію у Facebook.
У відомстві зазначають, що з 25 листопада цього року почав діяти указ "Про встановлення заходів правового режиму військового стану, призначення комендантів та створення комендатур районів на території Миколаївської області".
Згідно з указом, було створено комендатури та призначено комендантів Баштанського, Вознесенського, Миколаївського та Первомайського районів:
- комендантом Баштанського району став начальник районного ТЦК та СП Олег Кирильчук;
- комендантом Вознесенського району став начальник районного ТЦК та СП Сергій Самойлюк;
- комендантом Миколаївського району став начальник районного ТЦК та СП Сергій Білий;
- комендантом Первомайського району став начальник районного ТЦК та СП Зеновій Куций;
Комеданти на рівні районів можуть:
- вводити особливий режим в'їзду та виїзду;
- обмежувати свободу пересування громадян та іноземців, а також рух транспортних засобів;
- вводити перевірку документів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львові та області запроваджують перевірки документів у військовозобов'язаних.
Їх наявність зобов'язали перевіряти працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.