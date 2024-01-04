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У Полтаві та Миргороді пролунав вибух під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: у Полтаві та Миргороді пролунав вибух під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Полтаві та Миргороді сьогодні, 4 січня, увечері місцеві мешканці почули вибух. Це сталося під час повітряної тривоги у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Офіційні джерела поки що не підтверджували вибух у Полтавській області та не розкривали його причин.

При цьому о 17:00 Повітряні сили попереджали про те, що росіяни запустили ракету у бік Кременчука Полтавської області.

Ракетні удари росіян

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, російські окупанти вже випустили кілька ракет по території України.

Зокрема, під атакою був Кропивницький. Ворог обстріляв кілька енергооб'єктів у місті, внаслідок чого є поранені.

Також 2 січня росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 72 ракети.

Більшість ракет - близько 60 - було збито в районі Києва. Серед них - 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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