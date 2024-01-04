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В Полтаве и Миргороде прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Иллюстративное фото: в Полтаве и Миргороде прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Полтаве и Миргороде сегодня, 4 января, вечером местные жители услышали взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Официальные источники пока не подтверждали взрыв в Полтавской области и не раскрывали его причин. 

При этом в 17:00 Воздушные силы предупреждали о том, что россияне запустили ракету в сторону Кременчуга Полтавской области. 

Ракетные удары россиян

Напомним, сегодня, 4 января, российские оккупанты уже выпустили несколько ракет по территории Украины. 

В частности, под атакой находился Кропивницкий. Враг обстрелял несколько энергообъектов в городе, в результате чего есть раненые. 

Также 2 января россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты. 

Большинство ракет - около 60 - было сбито в районе Киева. Среди них - 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал". 

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ПолтаваКременчугМиргородПолтавская областьВзрыввоздушная тревога