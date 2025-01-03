У Полтаві сталася сутичка між місцевим і працівниками ТЦК: поліція з’ясовує обставини

Конфлікт у Полтаві: напад на військових ТЦК

Вчора, 2 січня близько 07:30 на вулиці Гожулівській у Полтаві стався інцидент між місцевим жителем і працівниками Територіального центру комплектування (ТЦК).

Унаслідок інциденту обидві сторони - 33-річний місцевий житель і 42-річний військовослужбовець - повідомили про тілесні ушкодження. За цим фактом правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Роман Істомін, речник Полтавського обласного ТЦК та СП, повідомив, що 33-річний чоловік після перевірки документів завдав удару одному з військовослужбовців в обличчя, повалив його на землю, а потім агресивно чинив опір двом іншим військовим. На місце події було викликано поліцію та швидку допомогу.

У соцмережах поширювалися чутки про перелом ноги у цивільного, але ця інформація не підтвердилася. Постраждалий військовослужбовець отримав забій обличчя та гомілки, а чоловік, який напав, через годину залишив лікарню без видимих ушкоджень.

Реакція правоохоронців і військових

Роман Істомін, пояснив, що дії чоловіка заважали роботі військових і створювали загрозу громадському порядку. Він також спростував звинувачення у застосуванні надмірної сили з боку військовослужбовців.

Крім того, звернення направлені до СБУ, ДБР та спеціалізованої прокуратури в сфері оборони.

Він розповів про військових ТЦК, які стали учасниками конфлікту: