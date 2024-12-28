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У Київській області сталася сутичка на блокпості за участі ТЦК: поліції розповіла деталі

Київська область, Субота 28 грудня 2024 16:24
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У Київській області сталася сутичка на блокпості за участі ТЦК: поліції розповіла деталі Фото: у Київській області сталася сутичка за участі ТЦК (facebook.com CherkasyTCK)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області трапилася сутичка за участі ТЦК. Інцидент стався на блокпості під час перевірки військово-облікових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

У мережі сьогодні опублікували кадри, на яких чоловік у військовій формі розбив лобове скло в авто. Місцеві Telegram-канали писали, що нібито водія намагалися затримати.

При цьому у соцмережах зазначали, інцидент відбувався на очах у поліції. Припускалося, що водій, ймовірно, хотів втекти з місця, щоб йому не вручили повістку.

У поліції заявили, що на блокпості у Київській області водій відмовився надавати документи під час перевірки військово-облікових даних.

"Продовживши рух автомобіля, керманич скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого працівник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу авто. Водій з місця події втік. Потерпілий звернувся до лікарні, де йому було надано необхідну допомогу", - заявили у поліції.

Крім того, поліція повідомила, що розпочало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських.

Скандали за участі ТЦК

РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області під час словесної суперечки військовий ТЦК побив чоловіка. Останній перебуває під наглядом лікарів. Військовому вручили підозру.

Інший інцидент стався нещодавно у Вишгороді Київської області. У соцмережах показали кадри, як група людей в військовій формі намагається відкрити припарковане на узбіччі авто. Один з чоловіків нібито задував в автомобіль перцевий спрей. Пізніше в ТЦК розповіли свою версію події, а поліція розпочала службове розслідування.

Також в Одесі днями чоловік "протягнув" військового ТЦК на дверях авто, військовослужбовець отримав струс мозку.

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Київська область ТЦК Поліцейські
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