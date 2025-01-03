В Полтаве произошла стычка между местным и работниками ТЦК: полиция выясняет обстоятельства

Конфликт в Полтаве: нападение на военных ТЦК

Вчера, 2 января около 07:30 на улице Гожуловской в Полтаве произошел инцидент между местным жителем и работниками Территориального центра комплектования (ТЦК).

В результате инцидента обе стороны - 33-летний местный житель и 42-летний военнослужащий - сообщили о телесных повреждениях. По данному факту правоохранители открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Роман Истомин, представитель Полтавского областного ТЦК и СП, сообщил, что 33-летний мужчина после проверки документов нанес удар одному из военнослужащих в лицо, повалил его на землю, а затем агрессивно сопротивлялся двум другим военным. На место происшествия была вызвана полиция и скорая помощь.

В соцсетях распространялись слухи о переломе ноги у гражданского, но эта информация не подтвердилась. Пострадавший военнослужащий получил ушиб лица и голени, а напавший мужчина через час покинул больницу без видимых повреждений.

Реакция правоохранителей и военных

Роман Истомин, объяснил, что действия мужчины мешали работе военных и создавали угрозу общественному порядку. Он также опроверг обвинения в применении чрезмерной силы со стороны военнослужащих.

Кроме того, обращения направлены в СБУ, ГБР и специализированную прокуратуру в сфере обороны.

Он рассказал о военных ТЦК, которые стали участниками конфликта: