У Полтаві школам рекомендують перейти на дистанційку через можливі загрози

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого тижня, у Полтавській області закрили частину шкіл через високий рівень захворюваності ГРВІ та грипом.

Тим часом карантин також продовжили й у Сумах. Через високий рівень захворюваності дистанційне навчання подовжили на період з 18 по 24 лютого.

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