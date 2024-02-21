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У Полтаві школам рекомендують перейти на дистанційку через можливі загрози

Фото: у Полтаві школам рекомендують перейти на дистанційку через можливі загрози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Полтавській громаді закладам освіти рекомендовано перейти на дистанційний формат занять на два дні. Це пов'язано з ризиком обстрілів перед другою річницею повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту освіти міської ради Жанну Каплоух в коментарі "Суспільному".

За словами Каплоух, щодо безпекової ситуації до місцевої влади звертались батьки школярів.  

Департамент освіти рекомендує закладам перейти на дистанційне навчання 22 й 23 лютого через загрозу російських обстрілів й повідомлень про замінування. Водночас остаточне рішення щодо формату занять школи ухвалюють самостійно. 

Каплоух додала, що дошкільні заклади працюватимуть по потребі. В них визначать кількість груп, необхідних для прийому дітей. Підрахунок проведуть увечері 21 лютого й сповістять батькам дошкільнят. 

Департамент освіти Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) й Міністерство освіти та науки поки що не надавали рекомендацій щодо дистанційного навчання. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого тижня, у Полтавській області закрили частину шкіл через високий рівень захворюваності ГРВІ та грипом.

Тим часом карантин також продовжили й у Сумах. Через високий рівень захворюваності дистанційне навчання подовжили на період з 18 по 24 лютого.

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