RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Полтаве школам рекомендуют перейти на дистанционку из-за возможных угроз

Фото: в Полтаве школам рекомендуют перейти на дистанционку из-за возможных угроз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Полтавской громаде учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционный формат занятий на два дня. Это связано с риском обстрелов перед второй годовщиной полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента образования городского совета Жанну Каплоух в комментарии "Суспільному".

По словам Каплоух, по поводу ситуации с безопасностью к местным властям обращались родители школьников.  

Департамент образования рекомендует заведениям перейти на дистанционное обучение 22 и 23 февраля из-за угрозы российских обстрелов и сообщений о заминировании. В то же время окончательное решение о формате занятий школы принимают самостоятельно. 

Каплоух добавила, что дошкольные учреждения будут работать по необходимости. В них определят количество групп, необходимых для приема детей. Подсчет проведут вечером 21 февраля и сообщат родителям дошкольников. 

Департамент образования Полтавской областной военной администрации (ОВА) и Министерство образования и науки пока не предоставляли рекомендаций по дистанционному обучению.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на прошлой неделе в Полтавской области закрыли часть школ из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Тем временем карантин также продлили и в Сумах. Из-за высокого уровня заболеваемости дистанционное обучение продлили на период с 18 по 24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеПолтаваРоссийская Федерация