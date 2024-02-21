В Полтаве школам рекомендуют перейти на дистанционку из-за возможных угроз

По словам Каплоух, по поводу ситуации с безопасностью к местным властям обращались родители школьников.

Департамент образования рекомендует заведениям перейти на дистанционное обучение 22 и 23 февраля из-за угрозы российских обстрелов и сообщений о заминировании. В то же время окончательное решение о формате занятий школы принимают самостоятельно.

Каплоух добавила, что дошкольные учреждения будут работать по необходимости. В них определят количество групп, необходимых для приема детей. Подсчет проведут вечером 21 февраля и сообщат родителям дошкольников.

Департамент образования Полтавской областной военной администрации (ОВА) и Министерство образования и науки пока не предоставляли рекомендаций по дистанционному обучению.