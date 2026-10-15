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У Полтаві російський дрон влучив неподалік школи, є постраждалі

11:50 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: у Полтаві російський дрон влучив неподалік школи (ДСНС)

У Полтаві вранці 15 жовтня зафіксовано влучання російського дрона неподалік школи. Пошкоджені вікна, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"Влучання ворожого дрона зафіксовано неподалік школи. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон закладу освіти. Діти та персонал були в укритті та не постраждали", - повідомив Дяківнич.

Також відомо про одну травмовану людину.

Ліквідація наслідків атаки триває. Інформація уточнюється.

Оновлено 12:26

Вже відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізовано та надається вся необхідна допомога.

Також унаслідок атаки пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю та 4 автомобілі.

Ліквідація наслідків триває.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва внаслідок падіння ворожого дрона вранці 15 жовтня пошкоджені житлові будинки. Також відомо про п'ятьох постраждалих.

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