У Полтаві російський дрон влучив неподалік школи, є постраждалі

У Полтаві вранці 15 жовтня зафіксовано влучання російського дрона неподалік школи. Пошкоджені вікна, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
"Влучання ворожого дрона зафіксовано неподалік школи. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон закладу освіти. Діти та персонал були в укритті та не постраждали", - повідомив Дяківнич.
Також відомо про одну травмовану людину.
Ліквідація наслідків атаки триває. Інформація уточнюється.
Вже відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізовано та надається вся необхідна допомога.
Також унаслідок атаки пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю та 4 автомобілі.
Ліквідація наслідків триває.
Нагадаємо, у Печерському районі Києва внаслідок падіння ворожого дрона вранці 15 жовтня пошкоджені житлові будинки. Також відомо про п'ятьох постраждалих.