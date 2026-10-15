В Полтаве российский дрон попал недалеко от школы, есть пострадавший

В Полтаве утром 15 октября зафиксировано попадание российского дрона недалеко от школы. Повреждены окна, пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.
"Попадание вражеского дрона зафиксировано неподалеку от школы. Взрывной волной повреждено остекление окон учебного заведения. Дети и персонал были в укрытии и не пострадали", - сообщил Дяковнич.
Также известно об одном травмированном человеке.
Ликвидация последствий атаки продолжается. Информация уточняется.
Напомним, в Печерском районе Киева в результате падения вражеского дрона утром 15 октября повреждены жилые дома . Также известно о пяти пострадавших.