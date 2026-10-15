В Полтаве российский дрон попал недалеко от школы, есть пострадавший

"Попадание вражеского дрона зафиксировано неподалеку от школы. Взрывной волной повреждено остекление окон учебного заведения. Дети и персонал были в укрытии и не пострадали", - сообщил Дяковнич.

Также известно об одном травмированном человеке.

Ликвидация последствий атаки продолжается. Информация уточняется.