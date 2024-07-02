У Полтаві пролунав вибух

"У Полтаві було чути звук вибуху", - йшлося в повідомленні.

До цього Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. При цьому військові повідомляли, щоб жителі Полтави пройшли негайно в укриття.

Зі свого боку голова Полтавської ОВА Пилип Пронін закликав жителів перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.