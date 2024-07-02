В Полтаве прогремел взрыв

Обстрел Полтавы

17 июня российские войска совершили ракетный обстрел одного из пригородов Полтавы. В результате атаки пострадали 12 человек, среди которых есть дети, сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Сначала Пронин сообщал о девяти пострадавших, но позже уточнил, что всего пострадали 22 человека.

Кроме пострадавших среди мирного населения, обстрел также привел к повреждению электролиний, что привело к обесточиванию 53 тысяч жителей области.

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