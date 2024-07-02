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В Полтаве прогремел взрыв

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Полтаве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорилось в сообщении. 

До этого Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. При этом военные сообщали, чтобы жители Полтавы прошли немедленно в укрытия. 

В свою очередь глава Полтавской ОВА Филипп Пронин призвал жителей находится в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. 

Обстрел Полтавы

17 июня российские войска совершили ракетный обстрел одного из пригородов Полтавы. В результате атаки пострадали 12 человек, среди которых есть дети, сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Сначала Пронин сообщал о девяти пострадавших, но позже уточнил, что всего пострадали 22 человека.

Кроме пострадавших среди мирного населения, обстрел также привел к повреждению электролиний, что привело к обесточиванию 53 тысяч жителей области.

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