В Полтаві повідомляли про вибухи: що говорять в ОВА

"У Полтаві чули звуки вибухів. Про це Суспільному повідомляють місцеві жителі. На території області триває повітряна тривога", - повідомило видання suspilne.media.

Голова ОВА Філіп Пронін заспокоїв: на території області влучань не зафіксовано.

"Під час тривоги перебувайте в укриттях. Зберігаємо спокій", - написав він у Telegram.

Тривога в Україні

Донедавна тривогу було оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях. Трохи згодом її оголосили і в Запорізькій області.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

На даний момент карта тривог знову стала "зеленою". Відбій тривоги у зазначених 7 областях був оголошений, починаючи з 14:28.

Вибухи у Кіровоградській області та у Криму

Нещодавно про вибухи повідомлялося на Кіровоградщині. Причому вибухи чули як у Кропивницькому, так і в Олександрії. Додамо, що неспокійно 21 січня і в Криму. Зокрема, в Севастополі пролунали вибухи. Там була оголошена повітряна тривога.